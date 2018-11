Zofingen (ots) - Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché"

feiert im kommenden Juni ihr 20. Jubiläum. Eines der Highlights im

Jubiläumsjahr: eine spezielle "Bauerngasse", wo bäuerlich produzierte

Lebensmittel in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert werden. Trotz

Jubiläum: An Altbewährtem rüttelt die Messe auch zu ihrer 20. Ausgabe

nicht.



Die unverzichtbare Grundlage für den Erfolg der Bio-Branche bilden

die Bio-Bäuerinnen und -Bauern. Das wissen auch die Organisatoren des

Bio Marché. Schon seit vielen Jahren bieten sie landwirtschaftlichen

Kleinbetrieben deshalb die Teilnahme zu stark vergünstigten Preisen

an. Mit einer speziellen "Bauerngasse" zum 20. Jubiläum soll die

Präsenz der Bio-Produzentenverbände Bio Suisse und Demeter weiter

gestärkt und den rund 40'000 Besuchern eine noch attraktivere Auswahl

bäuerlich produzierter Lebensmittel präsentiert werden.



Trotz ihres grossen Erfolgs während nunmehr zwei Jahrzehnten hat

sich die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" ihren

einzigartigen Charakter bewahrt. Die gelungene Mischung aus

stimmungsvollem Event und nationaler Bio-Plattform, die Verbindung

von Genuss mit Information wird auch im Jubiläumsjahr wieder rund

40'000 Besucher aus dem In- und Ausland und begeistern. Grundsätzlich

wird aber auch zur 20. Austragung nichts am bewährten Konzept des Bio

Marché geändert. Nach wie vor bildet der riesige Bio-Verkaufsmarkt in

den Gassen der Altstadt Zofingen das unbestrittene Kernstück,

begleitet von einem Rahmenprogramm mit Konzerten, Kinderattraktionen

und vielem mehr. Der Eintritt zur Messe bleibt auch weiterhin

kostenlos - dies ist unter anderem deshalb möglich, weil der Vertrag

mit Hauptsponsor Lidl Schweiz verlängert werden konnte.



Bis Ende März haben Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler

Gelegenheit, sich anzumelden. Sich frühzeitig einen Platz an der

Schweizer Bio-Messe zu sichern, lohnt sich, denn bis Ende 2018

profitieren Aussteller von besonders attraktiven Tarifen.



Anmeldeunterlagen: www.biomarche.ch



