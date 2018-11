Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im November spürbar nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 2,0 von 2,2 Prozent im Oktober, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,1 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im November auf 1,0 von 1,1 Prozent im Oktober. Ökonomen hatten mit einem stabilen Wert von 1,1 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Um die Inflation anzufachen, kauft die EZB seit 2015 Staatsanleihen im großen Stil. Zum Jahresende werden die Nettokäufe voraussichtlich eingestellt. Die EZB wird dann nur noch fällige Anleihen ersetzen. Eine nachlassende Inflation wird es der EZB erschweren, den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik glaubhaft zu kommunizieren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.