Erfurt (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Mit gleich drei neuen Serien startet KiKA in die Vorweihnachtszeit: "Gut gebrüllt, liebe Monster!", "Wuffel, der Wunderhund" und "Club der magischen Dinge" (alle ZDF) sind ab 3. Dezember im KiKA-Adventsprogramm zu sehen.



Tollpatschig, verfressen, fantasievoll und clever sind die kleinen Monsterkinder in der neuen Animationsserie "Gut gebrüllt, liebe Monster!" (ZDF). Sie besuchen jede Nacht die Monsterschule, in der sie all das, was auch Menschenkinder in der Vorschule erleben, kennenlernen. Zusätzlich lernen sie gefährlich zu brüllen, zu stampfen und Feuer zu spucken. Zu sehen sind die 52 Folgen ab 3. Dezember montags bis freitags um 8:55 Uhr in der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN".



Ein kleiner herrenloser Zwergpudel-Welpe stellt das Leben der Familie Brockmann-Bells in "Wuffel, der Wunderhund" (ZDF) völlig auf den Kopf. Wuffel ist nicht nur ein liebenswertes quirliges Fellknäuel, das die ganze Familie und Nachbarschaft in Atem hält, er entpuppt sich auch als wahrer Musikliebhaber - und er kann sprechen. Die britische Comedy-Serie ist ab 3. Dezember montags bis freitags um 9:25 Uhr in der "KiKANiNCHEN"-Vorschulstrecke zu sehen.



Mit "Club der magischen Dinge" (ZDF) wird es geheimnisvoll bei KiKA. Die neue Fantasy-Serie verbindet die reale Welt mit einer magischen Feenwelt. Im Mittelpunkt der Serie steht die 16-jährige Kyra, die durch einen Zauber in einen "Dreiling" verwandelt wird - einer Mischung aus Mensch, Fee und Elfe. Plötzlich kann sie Dinge sehen, die bisher für sie unsichtbar waren und darf am Unterricht für magische Kräfte teilnehmen. Zu sehen gibt es die neue Serie ebenfalls ab 3. Dezember 2018 montags bis freitags um 15:00 Uhr.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. Registrierte Nutzer finden im Bereich Presse-Plus vorab je eine Folge zur Ansicht. "Wuffel, der Wunderhund" und "Club der magischen Dinge" sind nach Ausstrahlung im KiKA-Player abrufbar.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de