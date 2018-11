30Die Aktien von NVIDIA (WKN:918422) stürzten am 16. November um fast 20 % ab, nachdem der Chiphersteller zum ersten Mal seit drei Jahren die Umsatzschätzungen nicht erfüllen konnte und eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgab. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21 % auf 3,18 Mrd. US-Dollar, verfehlte aber die Schätzungen um 60 Mio. US-Dollar, was das langsamste Wachstum seit über zwei Jahren darstellt. Das Nicht-GAAP-EPS stieg um 38 % auf 1,84 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um 0,13 US-Dollar. Für das vierte Quartal rechnet NVIDIA mit einem jährlichen Umsatzrückgang von 7 % in der Mitte des Ausblicksbereichs, verglichen mit Erwartungen ...

