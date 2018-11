Die Commerzbank hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe dank seiner Übernahmeaktivitäten die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank des einfachen Kapitalzugangs und der Fähigkeit, schnell zu agieren, habe Aroundtown seine Führungsposition in der Branche noch ausgebaut./gl/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-11-30/11:31

ISIN: LU1673108939