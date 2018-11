Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Veränderungen im Konzern und der konjunkturellen Unsicherheiten dürfte 2019 ein Übergangsjahr für den Chemiekonzern werden, auch in puncto Ertragskraft, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal könnte enttäuschend ausfallen und der Ausblick für das laufende Jahr sei gefährdet./mf/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-11-30/11:33

ISIN: DE000BASF111