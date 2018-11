Der Osten gilt als Problem: Alternde Bevölkerung, stagnierendes BIP, viele Frustrierte. Ein Ökonom will schon Dörfer dichtmachen. Doch zwischen Oder und Elbe ist noch nicht Feierabend, wie unser Arbeitgeberranking zeigt.

Unternehmer im Osten Deutschlands haben zumindest keine Probleme mit Flächenmangel oder Infrastruktur. Platz ist genug und die Straßen vielfach in einem deutlich besseren Zustand als im Westen. Trotzdem sagen Ökonomen den neuen Bundesländern in nächster Zeit keine positive Entwicklung mehr voraus. Der Dresdner Ifo-Experte Joachim Ragnitz empfahl gar in der "FAZ", es wäre besser, manches Dorf einfach dichtzumachen.

Einer Prognos-Studie aus dem Herbst zufolge könnte die Wirtschaftsleistung pro Kopf bis zum Jahr 2045 auf nurmehr zwei Drittel des Westniveaus fallen. Sorgen bereiten demnach vor allem Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Statistiker in den kommenden Jahren kein Wachstum des BIP mehr erwarten. Dort schrumpft die Bevölkerung am stärksten, der Fachkräftemangel dürfte in den kommenden Jahren ein immer größeres Problem werden.

Das Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle schließlich förderte zutage, dass ostdeutsche Unternehmen 20 bis 25 Prozent weniger produktiv seien als solche im Westen. Institutspräsident Reint Gropp sagte der Märkischen Oderzeitung, er vermute als Ursache dahinter unter anderem die Subventionspolitik. Die ...

