Die US-Bank JPMorgan hat Cree aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 35 US-Dollar belassen. Die Aktie des LED-Herstellers preise eine makellose Umsetzung der Wachstumsstrategie für die Tochter Wolfspeed ein, begründete Analyst Paul Coster in einer am Freitag vorliegenden Studie seine neue Anlageempfehlung. Wettbewerbsrisiken sowie zyklische Risiken in den kommenden Jahren würden hingegen ignoriert./gl/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-30/11:39

ISIN: US2254471012