Erste Unternehmensstudie zur Coreo AG veröffentlicht

* GBC AG nimmt Research Coverage auf
* Empfehlung "Kaufen" - Kursziel 3,10 Euro
* Neues Börsenkürzel "CORE"

Frankfurt am Main - 30. November 2018 - Die GBC AG hat erstmalig eine Unternehmensstudie zur Coreo AG veröffentlicht. Das Analysehaus nimmt damit die Research Coverage bei einem Kursziel von 3,10 Euro mit einer Kaufempfehlung auf. Basis der Berechnungen bildet dabei bereits die Zahl der ausstehenden Aktien nach Abschluss der laufenden Kapitalerhöhung. Diese wird sich bei einer vollständigen Platzierung von 9,36 Mio. auf 19,36 Mio. erhöhen.

Aus Sicht der Analysten von GBC ist der Coreo AG im Rahmen ihrer wertschaffenden Wachstumsstrategie ein schneller Portfolioaufbau unter Schaffung hoher stiller Reserven gelungen. Mit dem Bruttoemissionserlös der aktuellen Kapitalerhöhung von bis zu 16,0 Mio. Euro sollte das Unternehmen nun sein Immobilienportfolio kurzfristig auf knapp 100 Mio. Euro nahezu verdoppeln können.

Die vollständige Studie wird unter https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/Research/2018_11_30_GBC_CoreoResearch.pdf zum Download bereitgestellt.

Seit Dienstag werden die Aktien des Unternehmens unter dem neuen Kürzel "CORE" an der Börse gelistet. Damit ist die erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens auch auf dieser Ebene vollzogen.

Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten.

Kontakt:
Coreo AG
Felix Krekel, CIIA
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 69 219396-0

30.11.2018