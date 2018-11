Alibaba-Gründer Jack Ma war schon immer ein Mann der starken Worte. Innerhalb von 15 Jahren habe Alibaba China verändert, "jetzt ist die Welt dran", sagte er etwa 2017. Zwei Milliarden Konsumenten und zehn Millionen Händler wolle er in den kommenden Jahren weltweit gewinnen. Und der chinesische Amazon-Konkurrent geht seitdem in der Tat Schritt für Schritt vor. Der nächste in Europa ist nun ebenfalls getan.

Führende Kaufhauskette Spaniens

El Corte Ingles, führende Kaufhauskette Spaniens, ... (Achim Graf)

