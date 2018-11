Mainz (ots) - Samstag, 1. Dezember 2018, 11.50 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Positiv leben!



Jürgen Möller-Nehring lebt seit über 30 Jahren HIV-positiv. Über eine Bluttransfusion hat er sich zu einer Zeit infiziert, in der man als Betroffener von der Gesellschaft geächtet wurde. Noch immer kämpft er für eine angemessene Entschädigung. Viele Jugendliche unterschätzen heute die Ansteckungsgefahr, die Zahl der Neuinfektionen steigt. Mit Aufklärungskampagnen an Schulen will "Jugend gegen AIDS" die Ausbreitung der Krankheit stoppen.



Samstag, 1. Dezember 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gäste: Johannes und Maximilian Eggestein, Werder Bremen



Fußball-Bundesliga: 13. Spieltag Topspiel: Hoffenheim - FC Schalke 04



Borussia Dortmund - SC Freiburg VfB Stuttgart - FC Augsburg Werder Bremen - Bayern München Hannover 96 - Hertha BSC Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 15. Spieltag 1. FC Köln - Greuther Fürth Union Berlin - Darmstadt 98 FC Ingolstadt - Hamburger SV FC St. Pauli - Dynamo Dresden



Sonntag, 2. Dezember 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Alle Jahre wieder - warum Rituale so wichtig sind



Die erste Kerze am Adventskranz, das Einschlaflied für das Kind, die Tasse Tee morgens sofort nach dem Aufstehen - Rituale sind so alt wie die Menschheit. Es gibt sie in allen Kulturen, um Übergänge im Leben zu vollziehen. Rituale helfen uns, Zeit und Raum zu strukturieren, Erlebtes zu verarbeiten. Und sie geben uns Halt und Sicherheit. Wo können wir sie finden - im Advent oder überhaupt im Alltag?



Sonntag, 2. Dezember 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Bundesliga: Analyse des 13. Spieltages Fußball-Story: Aktuelle Reportage



Skispringen: Weltcup in Nischni Tagil - 2. Durchgang - live Biathlon: Weltcup in Pokljuka - Zusammenfassung aus Slowenien



