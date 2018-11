Frankfurt (ots) -



Die dpa-Tochter picture alliance kooperiert mit imageBROKER und erweitert ihr Portfolio im Bereich Natur- und Reisefotografie. Die Bildagentur aus dem Münchener Raum wurde 2003 von dem professionellen Stockfotografen Klaus-Peter Wolf gegründet und vermarktet über eine Million ausgewählte kreative Bilder. imageBROKER ist bekannt für Reisebilder, die Fernweh wecken, faszinierende Einblicke in die Tierwelt und beeindruckende Landschaftsaufnahmen aus aller Welt.



Unter www.picture-alliance.com steht ein breites Angebot an Wildlife- und Travel-Aufnahmen zur Verfügung, u.a von Agenturen wie robertharding (darunter die exklusive Sirius Collection), Nature in Stock, blickwinkel, Okapia, Wildlife, Design Pics Destinations, Mint Images RM, Ardea, Aflo AFA, Minden Pictures oder WaterFrame.



Für Fragen oder Rechercheaufträge steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 65 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



