Wien (ots) - CAPE 10 lädt am Montag, 03. Dezember um 11 Uhr zum Livestream der großen PK zum Start eines ganz besonderen Sozialprojekts.



In der Bundeshauptstadt wird ein architektonisch anspruchvolles Haus im neu gegründeten Sonnwendviertel, im 10. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe des neuen Wiener Hauptbahnhofes entstehen.



Ablauf:



Statements:



- Univ-Prof. Dr. Siegfried Meryn / CAPE 10 Stiftung "Konzept: CAPE 10 - Ein Ort der Begegnung. Für Alle." - Dkfm. Hans Schmid / CAPE 10 Stiftung "Von der Idee zur Realität"



Speaker:



- Prof. Wolf Prix / Coop Himmelblau: Architekturkonzept - Dr. Hans Peter Haselsteiner / STRABAG: Baumanagement, teamconcept - Mag.a Doris Czamay MBA / Obdach Wien: Tageszentrum für wohnungslose Frauen - Dr. Michael Heinisch / Vinzenz Gruppe: medizinisches Angebot - Mag. Erwin Wurm: Kunst- & Kulturkonzept



Videozuspielung: Grußbotschaft El?na Garan?a



Moderation: Josef Kalina



Datum: Montag, 03. Dezember 2018



Zeit: 11:00 Uhr (MEZ)



Sie können den Livestream unter folgendem Link mitverfolgen: www.cape10.at



