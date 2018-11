Aufsichtsrat bestellt Karsten Fuchs zum Vertriebsvorstand DGAP-News: Verallia Deutschland AG / Schlagwort(e): Personalie Aufsichtsrat bestellt Karsten Fuchs zum Vertriebsvorstand 30.11.2018 / 12:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Verallia Deutschland AG hat Herrn Karsten Fuchs zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er wird ab dem 1. Dezember 2018 die Position des Vertriebsvorstands im Unternehmen besetzen und dabei die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten. Karsten Fuchs ist Diplom-Kaufmann und verfügt über eine knapp 30jährige Erfahrung in verschiedenen nationalen und internationalen Positionen im Bereich Vertrieb sowie als Geschäftsführer. Seine wichtigsten beruflichen Stationen waren Deutschland und Frankreich sowie die Betreuung von Projekten in den USA, dem Mittleren Osten und Asien sowie in Afrika. Vor seinem Wechsel zur Verallia Deutschland AG war er zuletzt seit 2016 als Prokurist und Director Market Segment Ventilation & Air Conditioning bei der ebm-papst Mulfingen GmbH & Co, dem weltweiten Innovationsführer bei Ventilatoren und Motoren, tätig. Über Verallia Die Verallia Deutschland AG wurde 1946 gegründet und beschäftigt bei einem Umsatz von rund 500 Mio. EUR insgesamt über 3.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert in Deutschland an den Standorten Bad Wurzach, Wirges, Neuburg und Essen. Drei weitere Standorte in Osteuropa stellen ebenfalls Verpackungsglas für den jeweils lokalen russischen und ukrainischen Markt her. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft der Verallia Gruppe. Der unabhängige Konzern ist weltweit der drittgrößte Hersteller von Glasverpackungen für Lebensmittel und Getränke, und bietet innovative, maßgeschneiderte sowie umweltfreundliche Lösungen. 2,5 Mrd. EUR Umsatz mit 16 Milliarden produzierten Glasflaschen und Gläsern im Jahr 2017. Rund 10.000 Mitarbeitende und 32 Glasproduktionsstätten in 11 Ländern. Für mehr Informationen: www.verallia.com 30.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Verallia Deutschland AG Oberlandstraße 88410 Bad Wurzach Deutschland Telefon: 07564-18 255 Fax: 07564-18 90255 E-Mail: cornelia.banzhaf@verallia.com Internet: www.verallia.de ISIN: DE0006851603 WKN: 685160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 753259 30.11.2018 ISIN DE0006851603 AXC0155 2018-11-30/12:07