Wien (www.anleihencheck.de) - S&P hat sich im Industrie Report "The Austrian Banking System Is Likely To Remain Resilient In A Downturn" zum österreichischen Bankensektor geäußert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Summe sehe S&P den Sektor deutlich verbessert und als stabil an, auch könne dieser laut S&P einem moderaten Abschwung widerstehen. Im Mai dieses Jahres habe S&P das Industry Risiko für österreichische Banken reduziert, was zu Ratingaktionen bei fünf Banken des Landes geführt habe. Dies habe S&P mit dem positiven Momentum der stärkeren Kapitalisierung und den verbesserten Erträgen begründet. Unterstützt worden sei dies auch durch die Risikoreduktion der Auslandgeschäfte bei den Großbanken des Landes. Im S&P Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) sei Österreich mittlerweile wieder mit 2 eingestuft im Gegensatz zu 3 zuvor. Derzeit führe S&P für kein Land einen BICRA von 1, somit befinde sich Österreich hier in der Topgruppe. ...

