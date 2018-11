Obwohl der "Black Friday" Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) Rekordumsätze beschert hat, senken immer mehr Analysten den Daumen. Heute Früh schloss sich Kepler Cheuvreux der langen Liste derer an, die ihr Kursziel für den Online-Händler seit der am 6.11. präsentierten, ernüchternden Bilanz des dritten Quartals deutlich nach unten nahmen: Das Kursziel wurde von 40 auf 27 Euro gesenkt. Auf das aktuelle Kursniveau also. Aber da wäre dennoch Luft nach unten.

Denn das Problem bei Zalando ist weniger der wetterbedingte Umsatzrückgang des dritten Quartals, sondern die Gewinnmarge. Und da sind solche Sonderverkaufstage wie der Black Friday immer riskant: Die Umsätze mögen explodiert sein … aber was bleibt, an einem solchen von Rabatten geprägten Tag, da hängen? In einigen Regionen agiert Zalando sogar defizitär, muss das da ausgleichen, wo zumindest moderat ...

