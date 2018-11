Sabotage, Datendiebstahl und Spionage: Die deutsche Industrie leidet besonders unter Cyberattacken. Das Spezialwissen wird den Unternehmen zum Verhängnis.

Sieben von zehn deutschen Industrieunternehmen (68 Prozent) sind nach Angaben des Digitalverbands Bitcom 2016 und 2017 Opfer von Sabotage, Datendiebstahl oder Wirtschaftsspionage geworden. Am stärksten betroffen sei die Chemie- und Pharmabranche, teilte der Verband nach einer repräsentativen Umfrage unter 503 Industrieunternehmen am Freitag mit. Am zweithäufigsten seien Unternehmen aus dem Automobilbau Ziel von Attacken gewesen, die von Hackerangriffen bis Aktendiebstahl reichten. "Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...