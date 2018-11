In Ankerzentren soll das Asylverfahren gebündelt werden - doch viele Länder sahen Bedarf für Änderungen bei der Flüchtlingsunterbringung. Das könnte sich ändern.

Bund und Länder kommen sich näher bei den Ankerzentren für Flüchtlinge. Teilnehmer des Treffens der Innenministerkonferenz in Magdeburg berichteten am Freitag, um das Thema sei nicht mehr gestritten worden. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet.Beim letzten Treffen der Minister im Juni in Quedlinburg hatte es Auseinandersetzungen um das Konzept gegeben.

Viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...