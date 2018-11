Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet für 2019 und darüber hinaus mit einem weiteren Gewinnwachstum. "Bis 2025 dürften die Gewinne stetig zunehmen", teilte der MDax-Konzern am Freitag zu seinem Kapitalmarkttag in London mit. Die Wachstumsaussichten für alle Geschäftsbereiche seien besser als bisher angenommen. 2019 soll vor allem das Geschäft mit neuen Triebwerken für Verkehrsflugzeuge stark zunehmen - auch wegen der starken Nachfrage für den Airbus-Mittelstreckenjet A320neo, an dessen Antrieb die Münchner mitarbeiten.

MTU-Chef Reiner Winkler erwartet für 2019 aber auch in allen anderen Bereichen Zuwächse. Im Gegensatz zu den Vorjahren soll auch das Geschäft mit Triebwerken für Militärflugzeuge wie den Kampfjet Eurofighter wieder zulegen. Auch für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) erwartet der Manager konzernweit ein Plus. Denn die bereinigte Ebit-Marge soll stabil bleiben: Damit bliebe von jedem umgesetzten Euro gleich viel als operativer Gewinn beim Konzern hängen./stw/jha/

