BERLIN (Dow Jones)--Der Defekt am Regierungsflieger von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Buenos Aires war für die Kanzlerin und ihre Mitreisenden nach Darstellung der Regierung ungefährlich. "Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben der Passagiere an Bord der Maschine", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Der Abbruch des Fluges ist in einem solchen Fall ein ganz normaler Vorgang", hob sie hervor.

"Die Kanzlerin ist im Grunde genommen der Crew sehr dankbar, dass sie sehr besonnen und sehr professionell gehandelt hat." Die Termine der Kanzlerin sollen nun "nachterminiert werden", sagte Fietz. Das Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin finde nach jetzigem Stand voraussichtlich am Samstagmorgen wie geplant statt. Erwartet wird, dass es dabei vor allem um den jüngsten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht. Alle anderen Termine würden vor Ort mitgeteilt.

Verantwortlich für das technische Problem war nach Angaben des Verteidigungsministeriums "ein defektes Elektronikbauteil". Dieses werde ausgetauscht, und die Maschine solle in wenigen Stunden wieder einsatzbereit sein. "Dieser Fehler ist erstmals aufgetreten bei einer unserer beiden Maschinen", sagte Ministeriumssprecher Jens Flosdorff bei derselben Pressekonferenz. Für einen kriminellen Hintergrund gebe es "keinerlei Anhaltspunkte, die in diese Richtung weisen". Die Flugbereitschaft der Bundeswehr plane, Merkel rechtzeitig wieder aus Argentinien abzuholen.

November 30, 2018 06:07 ET (11:07 GMT)

