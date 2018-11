Die börsennotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt hat im dritten Quartal 2018 beim Periodenüberschuss zugelegt. Wie die Bank am Freitag in einer Aussendung mitteilte, lag der Periodenüberschuss nach Steuern mit 55,8 Mio. Euro um 8,1 Prozent über dem Vorjahresvergleichswert. Die Bilanzsumme stieg seit Jahresbeginn um 8,0 ...

