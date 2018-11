Prof. Dr. Rüdiger Grube wird in den RIB-Verwaltungsrat berufen DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Personalie RIB Software SE (RIB) - Prof. Dr. Rüdiger Grube wird in den RIB-Verwaltungsrat berufen 30.11.2018 / 12:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 30. November 2018 RIB Software SE (RIB) - Prof. Dr. Rüdiger Grube wird in den RIB-Verwaltungsrat berufen Stuttgart, Deutschland, 30. November 2018. Die RIB Software SE gibt bekannt, dass Prof. Dr. Rüdiger Grube, eine der anerkanntesten deutschen Führungskräfte, mit Wirkung vom 23.11.2018 als nicht-exekutives Mitglied in den RIB-Verwaltungsrat berufen wurde. Prof. Dr. Rüdiger Grube blickt auf eine mehr als 30-jährige internationale Berufserfahrung in führenden Unternehmen von Luft- und Raumfahrt, Automotive, Logistik und Infrastruktur zurück. So war er von 2009 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bahn AG (DB), dem größten europäischen Infrastrukturunternehmen. Heute fungiert er als Chairman von Lazard Deutschland und unterstützt führende Unternehmen im Bereich International Business Leadership auf höchstem Niveau. Er war Vorstandsmitglied der Daimler AG und verantwortlich für die Unternehmensentwicklung und ist derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hamburger Hafen und Logistik AG, der HHLA, die zu den führenden europäischen Hafenlogistikunternehmen gehört. Prof. Dr. Grube ist zudem Mitglied im Beirat der Allianz Gesellschaften, Allianz SE und des Beirats der Deutschen Bank Stuttgart sowie Mitglied des Präsidiums des International Chamber of Commerce (ICC). "Wir freuen uns, mit Prof. Dr. Rüdiger Grube einen Top-Manager von Weltrang im RIB-Verwaltungsrat zu haben, um die höchsten Standards zu erfüllen und sicherzustellen, dass stets frühzeitig die richtigen Weichenstellungen in einer sich schneller verändernden Welt getroffen werden," so Tom Wolf, CEO der RIB Software SE. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. Das Flaggschiffprodukt iTWO 4.0 ist die weltweit erste 5D BIM Enterprise Cloud-Lösung mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit 1000 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 30.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 753271 30.11.2018 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0178 2018-11-30/12:53