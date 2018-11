Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang mit dem Beginn des G20-Gipfels mit leichten Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Mit Spannung wird vor allem auf das am Samstag stattfindende Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping geschaut. Aufgrund der mit dem Gipfel verbundenen Unsicherheiten wird mit einer verstärkten Zurückhaltung am Markt gerechnet.

Die Aktienmärkte scheinen von dem Treffen ein "konstruktives Ergebnis" zu erwarten, sagte Anthony Chan, Chef-Stratege für Asien bei Union Bancaire Privee (UBP). Zu mindestens ein "Waffenstillstand" bei den Handelsfragen werde erwartet. Für Unsicherheit sorge allerdings, was danach kommen könnte.

Konjunkturseitig steht lediglich die Veröffentlichung des Einkaufsmanager-Index Chicago für November an. Ökonomen erwarten hier einen leichten Rückgang auf 58,0 nach 58,4 im September.

Unter den Einzelwerten legen HP um 2,6 Prozent zu. Der Rechner- und Druckerhersteller hatte mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen beim Umsatz geschlagen. Binnen Jahresfrist zogen die Umsätze um 10 Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar an.

Der Hersteller von Software für Finanz- und Personal-Management Workday hat über den Erwartungen liegende Drittquartalszahlen vorgelegt und den Umsatzausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft stieg sie aber um 9,5 Prozent.

Die Titel des Internet-Sicherheits-Unternehmens Palo Alto Networks erhöhen sich um 2 Prozent. Das Unternehmen hatte den Markt mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal und seinem Ausblick überzeugt.

Für Enttäuschung bei den Investoren sorgten hingegen die Ergebnisse von Gamestop für das dritte Quartal und einem schwächer als erwarteten Ausblick. Die Aktie des Videospiel-Einzelhändlers gibt um 12,4 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2018 06:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.