Der neue Luftreinhalteplan mit den Diesel-Fahrverboten für Stuttgart ist nun auch offiziell fertig. Am Freitag wurden die Pläne amtlich bekanntgemacht, von Montag an können sie dann zwei Wochen lang öffentlich eingesehen werden, wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte. Außerdem können sie im Internet abgerufen werden. Das Fahrverbot, das vom 1. Januar an für Diesel-Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter gilt, ist die zentrale Maßnahme des Luftreinhalteplans, um die Schadstoffbelastung in Stuttgart zu reduzieren./eni/DP/tos

