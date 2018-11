SMA Solar hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Der Geschäftsrückgang habe sich im November entgegen den Erwartungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Niestetal mit. Die Restrukturierungsmaßnahmen würden nun verstärkt, hieß es ohne nähere Details. Dem Unternehmen machten in diesem Jahr bislang ein Preisdruck im Geschäft mit Solaranlagen sowie ein Markteinbruch in China zu schaffen. Die im SDax notierte Aktie brach um fast 20 Prozent ein.

Den Umsatz für 2018 sieht SMA Solar nun lediglich bei 760 bis 780 Millionen Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) würde durch Einmaleffekte und Restrukturierungskosten weiter belastet. Hier geht der Konzern jetzt von einem Verlust im mittleren bis oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Die Aussicht für 2019 bleibe unverändert.

Ende September hatte SMA bereits die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. 2018 werde der Umsatz nur noch 800 bis 850 Millionen Euro betragen, statt bis zu einer Milliarde Euro, hieß es zu damals. Beim Ebitda hatte das Unternehmen zuvor ein ausgeglichenes bis leicht negatives Ergebnis angekündigt. SMA hatte deshalb einen Stellenabbau angekündigt, ohne Details zu nennen./nas/jha/

ISIN DE000A0DJ6J9 DE0009653386

AXC0185 2018-11-30/13:05