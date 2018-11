Bonn (ots) - Die UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn hat einen neuen Pressesprecher: Marius Tünte. Seit November 2018 verstärkt der 40-Jährige das Team als Teamleiter Kommunikation und Pressesprecher. Er übernimmt die Position von Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer, der sie interimsweise innehatte.



"Wir freuen uns, dass wir mit Marius Tünte einen Kommunikationsprofi mit viel NGO-Erfahrung für uns gewinnen konnten, der die Pressearbeit der UNO-Flüchtlingshilfe weiter ausbauen wird", so Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer.



Marius Tünte hat nach dem Studium zunächst ein zweijähriges PR-Volontariat im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven absolviert. 2009 wechselte er als Pressereferent zum Deutschen Tierschutzbund in Bonn. Dort übernahm er 2012 die Leitung der Pressestelle und hat zuletzt als Geschäftsführer Kommunikation den kommunikativen Gesamtauftritt des Verbandes verantwortet. Bei der UNO-Flüchtlingshilfe koordiniert er die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und übernimmt die Beantwortung von Presseanfragen.



Pressekontakt: Marius Tünte Tel. 0228-90 90 86-47 tuente@uno-fluechtlingshilfe.de