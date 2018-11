BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 10. Dezember nach Marrakesch reisen, um dort an der Annahme des UN-Migrationspaktes teilzunehmen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Der Bundestag hatte sich am Donnerstag mit großer Mehrheit hinter den rechtlich nicht bindenden Pakt gestellt. Zuvor hatte es im Parlament eine hitzige Debatte im Parlament darüber gegeben.

