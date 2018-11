Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate ist im November vorläufigen Angaben zufolge von 2,5% auf 2,3% und damit etwas stärker als erwartet gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Verantwortlich gewesen sei vor allem ein Rückgang der Teuerungsrate bei Dienstleistungen von 1,8% auf 1,5%. Deren kräftiger Anstieg im Vormonat habe sich somit als kurzfristiger Ausreißer nach oben herausgestellt. Dämpfende Effekte seien auch von den Nahrungsmittel preisen können. Deren Anstieg habe sich nochmals von 1,9% auf 1,4% ermäßigt. Die Befürchtung, dass die Trockenheit in diesem Jahr die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben würde, habe sich bislang also nicht bestätigt. Ein preistreibender Effekt sei hingegen erneut von der Energiekomponente ausgegangen. Deren Teuerungsrate habe von 8,9% auf 9,3% angezogen. In den nächsten Monaten würden die Analysten von Postbank Research aber von dieser Seite mit einer gewissen Entlastung rechnen, da sich der kräftige Rückgang des Ölpreises über kurz oder lang dann doch bemerkbar machen sollte. ...

