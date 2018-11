Linz (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die Inflationsdaten der Euro-Zone zur Veröffentlichung auf der Agenda, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Vorzeichen dafür seien durchwachsen. Neben den gefallenen Ölpreisen habe die konjunkturelle Dynamik zuletzt nachgelassen. In den USA seien die Verbraucherpreise zwar leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, lägen aber stabil beim 2-Prozent-Notenbankziel. Die Märkte würden dennoch davon ausgehen, dass sich das Tempo des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank FED nun verlangsamen werde. Der Euro scheine - trotz bekannter politischer Störfaktoren - davon profitieren zu können. EUR/USD habe die markanten charttechnischen Widerstände um 1,1300 zurück erobern können. Ein Überschreiten von EUR/USD 1,1500 könnte die Euro-Aufwärtsbewegung verstärken. Zuvor gelte es jedoch noch "Stolpersteine" um 1,1420 und 1,1480 zu überwinden. Der datenseitige "Euro-support" dürfte heute jedoch "überschaubar" sein. Die Trading Range in EUR/USD liege zwischen 1,1265 und 1,1425. (30.11.2018/alc/a/a) ...

