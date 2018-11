Der Euro ist am Freitag etwas gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1370 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1387 Dollar festgesetzt.

Leicht belastet wurde der Euro durch schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und Inflationsdaten aus der Eurozone. In Deutschland gingen die Einzelhandelsumsätze im Oktober den vierten Monat in Folge zurück. Im Euroraum fiel die Inflationsrate im November von 2,2 auf 2,0 Prozent. Dies vermindert den Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik in absehbarer Zeit zu straffen.

Im Mittelpunkt des Interesses steht der am Freitag startende G20-Gipfel in Argentinien. Am Rande des Gipfels will US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen, um über den festgefahrenen Handelskonflikt zu beraten. Die Chancen auf eine zeitnahe Lösung gelten als gering. Allerdings hat Trump in anderen Konflikten schon überraschende Kehrtwenden vollzogen, beispielsweise im Streit über das nordkoreanische Atomprogramm./bgf/jsl/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0192 2018-11-30/13:15