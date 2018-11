Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitagvormittag etwas tiefer und damit auch wieder unter der Marke von 9'000 Punkten. Dabei hat der SMI zuletzt einen Teil seiner frühen Verluste wieder aufgeholt. Im Vorfeld des am heutigen Freitag beginnenden G20-Gipfels in Argentinien ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Ausserdem gilt es die markanten Gewinne des Vortages und enttäuschende Konjunkturzahlen aus der chinesischen Industrie zu verdauen.

Die Märkte stünden ganz im Bann des G20-Gipfels, heisst es in Marktkreisen. Dabei interessieren sich die Investoren vor allem für Neuigkeiten zu allfälligen Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Eine Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist anberaumt. Ob Trump allerdings wirklich einen Deal anstrebt, bleibt nach seinen letzten Tweets unklar. Ein Börsianer jedenfalls bezeichnete das Treffen als "Showdown". Eher für pessimistische Vorahnungen sorgt der Umstand, dass bei dem Treffen der für seine harte Haltung gegenüber China bekannte Berater von Trump, Peter Navarro, ...

