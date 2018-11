Der Outdoormoden-Hersteller Jack Wolfskin wird für 418 Millionen Euro von einem US-Konzern übernommen. Bisher gehörte das Unternehmen einer Gruppe von Hedgefonds.

Der Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin wechselt den Besitzer. Das Unternehmen, das Bekleidung und Schuhe etwa zum Wandern, Radfahren und Klettern verkauft, gehe für 418 Millionen Euro vollständig an den US-Golfausrüster Callaway Golf Company, teilte Jack Wolfskin am Freitag in Idstein bei Frankfurt mit. Der Verkauf solle im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

Callaway mit Sitz im kalifornischen Carlsbad habe eine starke Marktpräsenz ...

