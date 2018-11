RHEINMETALL wagt schon mal einen Ausblick bis 2021. CEO Papperger avisiert im Rahmen des gestrigen Kapitalmarkttages stetig steigende Umsätze bei 7 % Marge + X. Das wurde mit über 3,5 % Plus belohnt. Die Perspektive darüber hinaus liegt natürlich im deutsch-französischen Defence-Deal nebst möglichem Paket-Kauf von KRAUSS-MAFFEI-WEGMANN, wie schon dargelegt.



Nachrichtlich passend zum Sektor Defence: BOEING wurde gestern Abend vom Analystenhaus Cowen befeuert. Man hat die Aktie mit dem Titel "Best Idea for 2019" geadelt und hält bis 2021 einen Gewinn je Aktie von 35 $ für machbar. Das wäre KGV 10. In zunehmend bilateralen Zeiten ist der Sektor eine "Bank". (vs)



Dies war ein Artikel aus der heutigen AB-DAILY! Börsianer lesen den kompletten Brief im Einzelkauf unter www.boersenkiosk.de oder in der App!