LONDON (Dow Jones)--Die Volkswagen AG will gemeinsam mit der britischen Supermarktkette Tesco das größte Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Großbritannien aufbauen. In den kommenden drei Jahren sollen insgesamt mehr als 2.400 Ladestationen an 600 Tesco-Filialen installiert werden, wie die beiden Konzerne mitteilten. Tesco-Kunden können ihre Autos kostenlos über ein 7-kW-Ladegerät aufladen, oder für ein geringes Entgelt ein 50-kW-Schnellladegerät nutzen.

Die Kooperation soll Volkswagen dabei unterstützen, bis 2025 weltweit über eine Million E-Autos pro Jahr zu verkaufen. Die BBC hat berichtet, dass der deutsche Autobauer in Großbritannien seit der Einführung von zwei elektrischen Modellen vor vier Jahren 1.350 Elektroautos verkauft hat. Ab 2020 bringt VW seine neue Elektroauto-Generation "ID" auf den Markt.

Mit der Umsetzung der Pläne von Volkswagen und Tesco wird sich die Gesamtzahl der öffentlichen Ladestationen für E-Autos in Großbritannien um 14 Prozent erhöhen, wie der Ladeinfrastrukturanbieter Pod Point mitteilte, der die neuen Stationen betreiben wird.

Nach Anfang dieses Monats vom Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlichten Zahlen machten die Neuzulassungen von Elektroautos einschließlich Hybridmodellen 2018 bislang 5,9 Prozent des Gesamtmarktes aus. Die britische Regierung will den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen bis 2040 auslaufen lassen.

Neben den Autobauern bereiten sich auch die Ölgesellschaften auf die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen vor. BP hat in diesem Jahr den britischen Anbieter von Ladeinfrastruktur Chargemaster für 130 Millionen Pfund übernommen. Im Jahr 2017 hatte Royal Dutch Shell den niederländischen Konkurrenten Newmotion gekauft.

November 30, 2018

