Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat

Matthias Wunderlin als neuen Leiter des Departements Marketing

gewählt. Er wird per 1. Januar 2019 die Nachfolge von Hansueli Siber

in der MGB-Generaldirektion antreten. Matthias Wunderlin arbeitet

derzeit als Leiter der Direktion Handel Digital im MGB.



Matthias Wunderlin führte von 2007 bis 2013 als Geschäftsführer

erfolgreich den Migros-Möbelfachmarkt Micasa und ab Oktober 2012

während eines Jahres zusätzlich auch Do It & Garden. Anschliessend

gewann der Ökonom von Ende 2013 bis Januar 2016 internationale

Erfahrung als Verkaufschef bei Charles Vögele. Von 2016 bis Mitte

2018 war der 45-Jährige als Verkaufschef und Mitglied der

Geschäftsleitung von Scott Sports unter anderem für den weltweiten

Rollout des E-Commerce-Direktvertriebs sowie die Distribution aller

Marken der Scott-Gruppe in insgesamt 84 Märkten verantwortlich.



Seit Oktober 2018 ist Matthias Wunderlin wieder bei der Migros

tätig. Er leitet derzeit im Migros-Genossenschafts-Bund die Direktion

Handel Digital. Nun hat ihn die Verwaltung des MGB zum neuen Leiter

des Departements Marketing und Mitglied der Generaldirektion gewählt.

Er wird per 1. Januar 2019 die Aufgabe des zurücktretenden Hansueli

Siber übernehmen.



«Ich freue mich, dass wir intern einen kompetenten Nachfolger

identifizieren konnten», sagt Fabrice Zumbrunnen, Präsident der

Generaldirektion MGB. «Matthias Wunderlin ist mit seiner nationalen

und internationalen Erfahrung sowie seiner initiativen Persönlichkeit

eine hervorragende Ergänzung in der Generaldirektion. Er bringt die

richtigen Kompetenzen mit, um an der Spitze des Marketings die

aktuellen und künftigen Herausforderungen der Migros mit konsequentem

Kundenfokus anzugehen.» Gleichzeitig dankte Fabrice Zumbrunnen an der

Sitzung der Verwaltung Hansueli Siber ausdrücklich für sein

verdienstvolles, erfolgreiches Engagement in den vergangenen vier

Jahren. Hansueli Siber wird bis Ende April 2019 eine sorgfältige

Übergabe sicherstellen und zudem einzelne Projekte betreuen.



Zürich, 30. November 2018



