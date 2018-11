Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf mit Blick auf personelle Veränderungen im Top-Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die anstehenden Wechsel im Vorstand keine revolutionären Änderungen an der erfolgreichen Strategie mit sich bringen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der neue Konzernlenker komme aus dem Unternehmen und der Aufsichtsratschef bleibe auf seinem Posten./gl/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-11-30/13:28

ISIN: DE0005200000