Bremen (ots) - In der sechsten Folge der Sketchcomedy-Reihe "Kroymann" widmet sich die Schauspielerin und Satirikerin Maren Kroymann zartbitter der Hektik im Vorfeld des Festes der Feste. Am Donnerstag, 6.12., um 23:30 Uhr eskaliert im Ersten die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk im Gender- und Perfektionswahn, bei den Macrons geht es im weihnachtlichen Élysée-Palast hoch her und irgendwann muss eine 69-jährige Feministin ja mal die Frage nach dem Geschlecht Gottes diskutieren.



Ungewöhnliche Perspektiven erlaubt sich "Kroymann" natürlich auch wieder auf mehr oder weniger alltägliche Fragen: Lässt sich der Geist der 68er konservieren? Oder: Wie sieht die erwachsene Pippi Langstrumpf die Welt?



Mit dabei sind erneut Annette Frier, die dieses Mal als Steuerprüferin bei Maren Kroymann auf der Matte steht, und Max Bretschneider als französisicher Präsident und Gatte von Maren "Brigitte" Kroymann. Weitere Gäste in dieser Folge sind u.a. Peter Lohmeyer, Leon Ullrich und Christina Hecke.



Die neue Folge entstand gemeinsam mit der bildundtonfabrik (Produzenten Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer), dem SWR (Redaktion Andreas Freitag und Jan Wirschal), dem NDR (Redaktion Thorsten Pilz) und Radio Bremen (Redaktion Annette Strelow und Henning van Lil).



Stab



Produzenten: Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer Producerin: Miriam Mose Produktionsleitung: Daniela Nickel Head Autoren: Sebastian Colley und Stefan Stuckmann Autoren: Maren Kroymann, Tanja Sawitzki, Miguel Robitzky, Michael Schilling, Sven Nagel, Mariella Tripke, Friedemann Weise, Stefan Titze Regie: Felix Stienz, Michael Binz und Sven Nagel Redaktion: Annette Strelow (Radio Bremen), Henning van Lil (Radio Bremen), Andreas Freitag (SWR), Jan Wirschal (SWR), Thorsten Pilz (NDR)



Eine Produktion der bildundtonfabrik im Auftrag von Radio Bremen, SWR und NDR für Das Erste 2018



