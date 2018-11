Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 - Aussicht für 2019 unverändert DGAP-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 - Aussicht für 2019 unverändert 30.11.2018 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News der SMA Solar Technology AG Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 - Aussicht für 2019 unverändert Niestetal, 30. November 2018 - Der seit September dieses Jahres zu verzeichnende Geschäftsrückgang der SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) hat sich im November entgegen den bisherigen Erwartungen fortgesetzt. Der SMA Vorstand rechnet daher für 2018 mit einem Umsatz von nur noch 760 Mio. bis 780 Mio. Euro (vormals 800 Mio. bis zu 850 Mio. Euro). Die nunmehr verstärkt notwendig gewordenen Restrukturierungsmaßnahmen und Einmaleffekte werden das Ergebnis 2018 weiter belasten. Der Vorstand geht von einem negativen EBITDA im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich in Euro aus (vormals: ausgeglichenes bis leicht negatives EBITDA). Für 2019 rechnet der Vorstand unverändert mit einem wachsenden Umsatz und einem positiven EBITDA. "Der SMA Vorstand hat bereits frühzeitig beschlossen, die Strukturen des Unternehmens an die veränderten, von weiterhin starkem Preisdruck geprägten Rahmenbedingungen anzupassen. Wir gehen davon aus, dass wir die Gespräche mit dem Betriebsrat über die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen zeitnah abschließen werden. Anfang des kommenden Jahres werden wir mit der Implementierung beginnen", erklärt SMA Vorstandssprecher Dr. Jürgen Reinert. "Darüber hinaus haben wir bereits begonnen, neue Produkte und Lösungen in die internationalen Märkte einzuführen und unsere Vertriebsmaßnahmen zu verstärken, um den Umsatz im kommenden Jahr zu steigern und ein positives EBITDA zu erzielen." Über SMA Die SMA Gruppe ist mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Euro im Jahr 2017 ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Wechselrichter, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, digitale Energielösungen sowie umfangreiche Servicedienstleistungen bis hin zur operativen Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab. Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 19 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.200 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet. 