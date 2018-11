Das E-Commerce-Geschäft von DHL boomt in Nordamerika. Um die steigende Nachfrage zu bewältigen, setzt die Post-Tochter auf neue Technologien.

Der Paketdienst DHL setzt in seinen Lagerhäusern in Nordamerika künftig künstliche Intelligenz, selbstfahrende Fahrzeuge und Roboter ein. So will das Logistikunternehmen die steigende Nachfrage nach E-Commerce bewältigen. DHL hat seinen inländischen Paketdienst in den USA zwar 2008 eingestellt, bietet Spediteuren aber nach wie vor Lagerung und Auftragsabwicklung an.

Die US-Einheit der Deutschen Post wird 300 Millionen US-Dollar investieren, um 350 ihrer 430 Läger mit neuen Technologien auszustatten. Dazu sollen auch selbstfahrende Rollwagen und Roboter gehören, die ...

