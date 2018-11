DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.729,70 -0,53% +0,07% Euro-Stoxx-50 3.166,99 -0,23% -9,62% Stoxx-50 2.923,01 -0,22% -8,02% DAX 11.237,72 -0,54% -13,00% FTSE 6.986,34 -0,75% -8,44% CAC 4.986,60 -0,39% -6,14% Nikkei-225 22.351,06 +0,40% -1,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,55 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,55 51,45 -1,7% -0,90 -12,5% Brent/ICE 58,90 59,51 -1,0% -0,61 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,39 1.224,24 -0,2% -1,86 -6,2% Silber (Spot) 14,25 14,32 -0,5% -0,08 -15,9% Platin (Spot) 810,10 819,00 -1,1% -8,90 -12,9% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,3% -0,01 -17,3%

Die Ölpreise zeigen sich weiterhin hochgradig volatil. Im Fokus steht das Opec-Treffen in der kommenden Woche. Es wird mit Spannung darauf gewartet, ob das Kartell eine Fördermengenbegrenzung beschließen wird. Am Vortag hatte sich die Hinweise verdichtet, wonach sich Saudi-Arabien und Nicht-Mitglied Russland auf eine Fördermengenbegrenzung verständigen werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang mit dem Beginn des G20-Gipfels mit leichten Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Mit Spannung wird vor allem auf das am Samstag stattfindende Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping geschaut. Aufgrund der mit dem Gipfel verbundenen Unsicherheiten wird mit einer verstärkten Zurückhaltung am Markt gerechnet. Die Aktienmärkte scheinen von dem Treffen ein "konstruktives Ergebnis" zu erwarten, sagte Anthony Chan, Chef-Stratege für Asien bei Union Bancaire Privee (UBP). Zu mindestens ein "Waffenstillstand" bei den Handelsfragen werde erwartet. Für Unsicherheit sorge allerdings, was danach kommen könnte. Konjunkturseitig steht lediglich die Veröffentlichung des Einkaufsmanager-Index Chicago für November an. Ökonomen erwarten hier einen leichten Rückgang auf 58,0 nach 58,4 im September. Unter den Einzelwerten legen HP um 2,6 Prozent zu. Der Rechner- und Druckerhersteller hatte mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen beim Umsatz geschlagen. Binnen Jahresfrist zogen die Umsätze um 10 Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag. Zurückhaltung unmittelbar vor dem Start des G20-Gipfels und schwache Konjunkturdaten aus China führen Marktteilnehmer zur Begründung an. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs steht vor allem das für Samstag geplante Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im Fokus. Hier hoffen die Investoren auf eine Entspannung im seit Monaten schwelenden Handelsstreit. Der Einkaufsmanager-Index sank in China im November mit 50,0 auf die Entscheidungsschwelle zwischen Expansion und Abschwung. Damit muss der Markt zusätzlich mit der Ungewissheit leben, ob China überhaupt noch in einer Expansionsphase ist. Eine niedrigere jährliche Inflationsrate für die Eurozone belastet den Aktienmarkt nicht, drückt aber den Euro auf ein Tagestief bei 1,1357 Dollar. Weiter mit Vorsicht werden die Aktien der Autohersteller betrachtet, wegen der unverändert drohenden US-Strafzölle auf Autoimporte. Laut Medienberichten treffen sich zudem die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW am Dienstag in Washington mit Trump-Vertrauten. Die VW-Aktie verliert 1,0 Prozent und für BMW geht es um 1,8 Prozent nach unten. Die Daimler-Aktie gibt sogar um 3,4 Prozent nach, zusätzlich belastet von einer Abstufung auf "Reduce" durch die HSBC. Der europäische Auto-Sektor gibt um 2,0 Prozent nach und ist damit stärkster Verlierer. Tagesgewinner im DAX ist die Bayer-Aktie, die um 1,8 Prozent nach oben klettert. Die am Vortag bekannt gegeben Maßnahmen finden überwiegend Zustimmung bei den Analysten. Es handele sich um jenes Komplettpaket, das die Marktteilnehmer gefordert hätten, heißt es von Warburg. Allerdings wird auf den Belastungsfaktor Glyphosat und die in diesem Zusammenhang bestehenden Klagen verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Do, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1369 -0,17% 1,1388 1,1377 -5,4% EUR/JPY 129,05 -0,10% 129,17 129,08 -4,6% EUR/CHF 1,1349 +0,04% 1,1349 1,1344 -3,1% EUR/GBP 0,8915 +0,07% 0,8911 0,8903 +0,3% USD/JPY 113,49 +0,03% 113,42 113,45 +0,8% GBP/USD 1,2753 -0,23% 1,2780 1,2780 -5,6% Bitcoin BTC/USD 4.008,67 -5,8% 4.202,20 4.344,55 -70,7%

Eine niedrigere jährliche Inflationsrate für die Eurozone lastet zum Wochenausklang zwischenzeitlich leicht auf dem Euro. Die Gemeinschaftswährung rutscht in der Folge auf das Tagestief bei 1,1357 Dollar, nach 1,1374 Dollar vor Veröffentlichung der Daten. Aktuell notiert der Euro bei 1,1366 Dollar. Die jährliche Inflationsrate sank auf 2,0 von 2,2 Prozent im Oktober. Volkswirte hatten eine Rate von 2,1 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank auf 1,0 von 1,1 Prozent im Oktober. Ökonomen hatten hier mit einem stabilen Wert von 1,1 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend. Eine nachlassende Inflation wird es der EZB erschweren, den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik glaubhaft zu kommunizieren, heißt es. Bislang peilt die EZB eine Zinserhöhung nach dem Sommer 2019 an.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten G20-Gipfels haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich gezeigt. Während sich Schanghai, Hongkong und Tokio behaupteten, gaben Sydney und Seoul deutlicher nach. In China belastete der leicht unter den Erwartungen gebliebene Einkaufsmanagerindex für November kaum. Die Unsicherheit in Bezug auf das mit Spannung erwartete Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping zeigten sich in einem volatilen Handelsverlauf. Der Schanghai-Composite pendelte über weite Strecken zwischen leichten Gewinnen und Abgaben, ehe er im späten Handel deutlicher anzog. In Hongkong wurde der Hang-Seng-Index von den Gewinnen bei den Ölaktien gestützt, nachdem die Ölpreise zuletzt leicht gestiegen sind. Diese bleiben im Vorfeld des Opec-Treffens in der kommenden Woche allerdings weiter hochgradig volatil. CNOOC gewannen 3,6 Prozent, Petrochina legten um 1,3 Prozent zu. Beide Aktien profitierten auch von einer optimistischen Einschätzung von JP Morgan. Für die Börse in Sydney ging ein enttäuschender November schwach zu Ende. Der Index fiel am letzten Handelstag der Woche um 1,6 Prozent, womit sich das Monatsminus auf 2,8 Prozent beläuft. Nach unten gedrückt wurde der Index vor allem vom Einzelhandelssektor, der um 4,1 Prozent nachgab.

CREDIT

Etwas verengt haben sich die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten am Freitag. Trotz des bevorstehenden G20-Treffens und der damit verbundenen Unsicherheiten ist es noch zu keiner Ausweitung bei den Credit Default Swaps (CDS) gekommen. Allerdings dürfte dies schnell passieren, sobald es irgendwelche negativen Nachrichten gibt, vor allem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem chinesischen Gegenüber Xi Jinping, heißt es von der Commerzbank: Sie erwartet nicht, dass auf dem Gipfel zu einem größeren Durchbruch kommt. Stattdessen dürfte die Politik des gegenseitigen Gebens und Nehmens weitergehen; angesichts kontinuierlicher Abflüsse aus Euro-Credit-Fonds dürfte damit die Ausweitungstendenz der Prämien anhalten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz treibt Gewinnwachstum mit Strategieprogramm bis 2021 voran

Die Allianz will ihr vor drei Jahren gestartetes Strategieprogramm bis 2021 weiter vorantreiben und beschleunigen. Wie Europas größter Versicherer anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, steht die Komplexitätsreduktion dabei im Vordergrund. Den Gewinn je Aktie will die Allianz SE bis 2021 pro Jahr um durchschnittlich 5 Prozent oder mehr steigern. Die Eigenkapitalrendite soll weiterhin bei mindestens 13 Prozent liegen.

Deutsche Post investiert 300 Millionen Dollar in Nordamerika

Die Deutsche Post will vor dem Hintergrund des wachsenden Onlinehandels an ihren Standorten in Nordamerika zügig neue Technologien einsetzen. Dazu investiert die Sparte DHL Supply Chain 300 Millionen US-Dollar. Mit dem Geld soll an 350 der insgesamt 430 Standorte die Einführung neuer Technologien beschleunigt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

MTU Aero Engines erwartet bis 2025 stetig steigende Gewinne

Der Triebwerkshersteller und Wartungsspezialist MTU Aero Engines sieht sowohl kurz- als auch langfristig in allen Segmenten bessere organische Wachstumsaussichten. 2019 soll auch das Militärgeschäft wieder wachsen, stellte die im MDAX notierte Gesellschaft auf ihrem Kapitalmarkttag in Aussicht.

Neuer Kuka-Chef gibt Standortgarantie

Nach dem überraschenden Führungswechsel beim Roboterbauer Kuka hat der neue Unternehmenschef Peter Mohnen den 4.000 Mitarbeitern eine Standortgarantie gegeben. "Kuka ist und bleibt ein deutsches Unternehmen", sagte Mohnen der Augsburger Allgemeinen.

Rocket erzielt Millionengewinn - Abschwächung im 3. Quartal

Rocket Internet hat in den ersten neun Monaten einen Gewinn erzielt, allerdings hat sich im drittem Quartal die positive Entwicklung der ersten sechs Monate verlangsamt. Der Startup-Investor erwirtschaftete im Neunmonatszeitraum einen Nettogewinn von knapp 299 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Verlust von knapp 40 Millionen Euro.

Gigaset tief in den roten Zahlen

Die Gigaset AG ist im dritten Quartal tief in die Verlustzone gerutscht. Belastet haben nach Angaben des Telefonherstellers der außergewöhnlich heiße und lange Sommer sowie das schwierige Marktumfeld im Bereich Telefon. In den drei Monaten per Ende September lag der Verlust bei 5,1 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 223.000 Euro.

Unicredit verkauft weitere faule Kredite über 675 Millionen Euro

Unicredit kommt mit dem Abbau von faulen Krediten in ihrer Bilanz voran. Eine Tochter der Fortress Investment Group übernimmt ein Portfolio mit einem Kreditvolumen von rund 675 Millionen Euro, wie die italienische Großbank mitteilte.

Altice verkauft 49,99 Prozent an französischer Glasfasersparte

Der Telekomkonzern Altice Europe NV gibt einen Minderheitsanteil an seinem Glasfasergeschäft SFR FTTH an eine Gruppe von Investoren ab. Für 1,8 Milliarden Euro in bar gehen den Angaben zufolge 49,99 Prozent an die Allianz SE, die AXA SA sowie Omers Infrastructure.

Peugeot und Toyota erweitern ihre Kooperation in Europa

Die Autokonzerne Peugeot und Toyota vertiefen ihre langjährige Partnerschaft auf dem europäischen Markt. So wird der französische Hersteller Toyota ab Ende nächsten Jahres mit einem Fahrzeug aus der C-Van-Reihe beliefern, der im spanischen Werk Vigo montiert wird. Toyota wird zum gleichen Zeitpunkt das tschechische Werk Kolin vollständig in eigener Regie übernehmen, das derzeit noch von beiden Konzernen als Gemeinschaftsunternehmen geführt wird.

Festgenommener Automanager Ghosn bleibt in Japan in Gewahrsam

Der Automanager Carlos Ghosn bleibt in Japan in Gewahrsam. Ein Gericht in Tokio gab am Freitag einem Antrag der Ermittler statt, den festgenommenen Manager weitere zehn Tage festzuhalten, wie örtliche Medien berichteten. Ghosn muss nun vorerst bis zum 10. Dezember in Gewahrsam bleiben.

AT&T kündigt Schuldenabbau und Details zu Streaming-Plänen an

Der US-Telekomriese AT&T versucht seine Investoren davon zu überzeugen, dass er mit der 85 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Time Warner künftig Geld verdienen kann. Auf einem Analystentreffen präsentierte der Konzern einen Strategieplan, der die Markteinführung eines neuen Streamingdienstes in drei Varianten im kommenden Jahr umfasst. Die immense Schuldenlast will AT&T abbauen, unter anderem durch den Verkauf von Randbereichen.

