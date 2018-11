Nürnberg (ots) -



Der Discounter NORMA meldet den nächsten Verzicht auf überflüssigen Kunststoff - und erneut ist die reduzierte Menge eindrucksvoll: Gut 11 Tonnen Plastik jährlich spart der Discounter aus Nürnberg jetzt durch stark verringerten Folieneinsatz für seine Frischfleisch- und Wurstprodukte ein. Überall bei NORMA werden Produkt- und Umverpackungen auf das Mindestmaß zurückgefahren.



Einsparen, wiederverwerten, recyclen wo es nur geht: Die NORMA-Nachhaltigkeitsprinzipien machen klar, dass Plastik-Verzicht zu den wichtigsten Unternehmenszielen zählt. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Lieferanten wird die Vermeidung von Kunststoff in jedem Sortimentsbereich aktiv umgesetzt, wobei alle gesetzlichen Vorschriften, die der Produktqualität und -sicherheit dienen, natürlich zu beachten sind. Unter diesen Prämissen hat der bundesweite Discounter jetzt auch den deutlich reduzierten Einsatz von Kunststofffolie für seine Frischfleisch- und Wurstartikel rasch vorangebracht. Ob etwa bei den Hähnchenbrustfilet-Stücken der NORMA-Marke Gut Langenhof (sortiert in der 150 g-Packung) oder beim Lachsschinken (sortiert in der 150 g-Packung) der NORMA-Marke Gut Bartenhof - mit Umsicht wurde der Kunststoff-Anteil in jeder Verkaufsverpackung erheblich abgebaut. In Zahlen liest sich das für diese beiden Artikel so: Fast 20 Prozent weniger Folie werden inzwischen zur optimalen Verpackung des Lachsschinkens eingesetzt, bei den Hähnchenbrustfilet-Stücken beträgt die Reduzierung 16,56 Prozent. Auch, um nur ein weiteres unter den vielen positiven Beispielen herauszugreifen, bei der Gut Bartenhof-Bockwurst im 400 g-Gebinde wurde die Folienmenge zum Produktschutz nun um über 22 Prozent reduziert.



Was damit an Umweltvorteil erreicht wird, zeigt die Betrachtung der Gesamteinsparmenge besonders gut: 82 Prozent weniger Kunststoff, 40 Prozent weniger Verpackung = rund 11 Tonnen weniger Verpackungsmüll allein bei den Frischfleisch- und Wurstwaren im Jahr! Dass im Zuge dieser Verpackungs-Optimierung nur noch FSC-zertifizierte Verkaufskartons mit Kartonage aus nachhaltiger Fortwirtschaft verwendet werden, ist ebenfalls klar!



Die immer besonders günstigen NORMA-Preise kommen aus Sicht der umweltbewussten NORMA-Kunden natürlich noch dazu.



Einsparen, wiederverwerten, recyceln - der Discounter aus Nürnberg wird auch über die vielen weiteren Schritte zur Plastik-Reduzierung regelmäßig informieren.



