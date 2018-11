5G ist eine Sprunginnovation. Für die braucht man keine Agentur, sondern politischen Willen. Nach all den Jahren des Zögerns und Zauderns wäre es jetzt mal Zeit, vom Untermut auf ein bisschen Übermut umzuschalten.

Peter Altmaier fliegt raus, und zwar regelmäßig. Das deutsche Mobilfunknetz ist streckenweise so löcherig wie ein Schweizer Käse. Wenn der Wirtschaftsminister im Auto fährt, möchte er nicht mehr mit ausländischen Kollegen sprechen, weil es zu peinlich ist, sich wieder und wieder neu verbinden lassen zu müssen.

Manchmal hilft es in so einer Situation, wenn man kurz anhält, um das Glück der fleckenweisen Erreichbarkeit zu nutzen und ein Gespräch ohne Unterbrechung führen zu können. Sollte Altmaier einmal auf diese Idee kommen, so darf er bloß niemals an einer der vielen Milchkannen im Tecklenburger Land anhalten. Die sind nämlich auf Anraten der deutschen Bildungsministerin Anja Karliczek auch künftig nicht an das superschnelle Mobilfunknetz angeschlossen.

5G, das ist die Zukunft der Wirtschaft. Ganz besonders für Deutschland, denn 5G ist die Funktechnologie für das Internet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...