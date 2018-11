Die Hoffnung auf moderate Zinsen und konziliante Politiker hilft den Aktienkursen, das Comeback der Technologieaktien ist der Motor. Wenn der Dax die 11.200 Punkte hält, ist sogar noch eine kleine Jahresendrally möglich.

Eine Verschärfung des Handelskriegs mit China könnte die US-Wirtschaft, so eine Hochrechnung der OECD, bis zu 0,8 Prozentpunkte Wachstum kosten. Das wären dann, über den Daumen gepeilt, zwei statt drei Prozent auf Jahressicht. Ob ein solches Risiko Präsident Trump bei den Gesprächen mit den Chinesen verhandlungsbereit machen wird, ist fraglich.

Auf der anderen Seite hat die chinesische Wirtschaft merklich an Widerstandskraft verloren. Vor allem ihre aufstrebende Hightech-Industrie ist abhängig von Lieferungen aus Amerika. Diese Gefahr könnte dazu führen, dass die Chinesen derzeit eine konziliante Linie verfolgen - und das wiederum gäbe Trump die Chance, letztlich als Gewinner der Verhandlungen zu erscheinen.

Für die Weltbörsen entsteht damit sogar ein latenter Vorteil: Nachdem in den vergangenen Wochen die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg dominiert hat, besteht nun zumindest die Möglichkeit, dass es doch nicht zum Worst Case kommt. Schon das wäre für die Märkte eine Erleichterung.

Die zweite Triebkraft für die jüngste Erholung an den Börsen kommt von der Zinsseite. Seit Wochen zeichnet sich ab, dass die US-Wirtschaft an Dynamik verlieren könnte. Damit schwindet auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank die Zinsen weiter zügig heraufsetzt. Die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell deuten in diese Richtung. Immerhin, nach acht Zinserhöhungen in drei Jahren wäre eine längere Pause nicht verwunderlich. Gut möglich, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen damit erst einmal weiter um den Wert von drei Prozent pendelt.Dass zugleich in Europa die bis vor kurzem weit gestiegenen Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen wieder etwas geringer werden, könnte auch hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...