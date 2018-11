Bonn (www.anleihencheck.de) - Bei den Renditen am US-Rentenmarkt hatte nach den überraschend dovishen Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell am Mittwochabend eine moderate Abwärtsbewegung eingesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Trotz einer Gegenbewegung im Tagesverlauf habe sich diese gestern per saldo fortgesetzt. Am Abend hätten 10-jährige US-Treasuries mit 3,04% rentiert. In Summe habe sich der Abschlag nach den Kommentaren Powells mit rund 4 Basispunkten also in engen Grenzen gehalten. Die Renditen am deutschen Rentenmarkt seien gestern Früh zunächst ihren US-Pendants nach unten gefolgt. Angesichts des weiter schwelenden Haushaltsstreits mit Italien und schwächer als erwartet ausgefallener deutscher Inflationsdaten sei eine Gegenbewegung hierzulande aber ausgeblieben. Am Abend hätten 10- und 5-jährige Bundesanleihen mit 0,32% beziehungsweise -0,26% jeweils 3 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert. Bei Papieren im 2-jährigen Laufzeitenbereich habe sich ein Renditeabschlag von 2 Basispunkten auf -0,60% ergeben. (30.11.2018/alc/a/a) ...

