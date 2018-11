Zürich (ots) - Am 29. November 2018 wurde in Frutigen im Rahmen

des Label-Tages vom Schweizer Tourismus-Verbandes STV zum siebten Mal

der "Swiss Holiday Home Award" verliehen. Mit dem Award werden

herausragende Leistungen im Bereich Ferienwohnungen von Schweizer

Tourismusorganisationen gewürdigt. Diesjähriger Gewinner ist

Heidiland Tourismus AG, der zweite Platz geht an Engadin St. Moritz

und der Dritte an Tourismus Savognin Bivio Albula AG.



Der Swiss Holiday Home Award wird jährlich von der e-domizil AG im

Rahmen des Label-Tages vom STV verliehen. Schweizer

Tourismusorganisationen werden mittels eines mehrstufigen

Bewertungsverfahrens in verschiedenen Bereichen auf Herz und Nieren

geprüft: Usability der Webseite, Umgang mit Kundenanfragen und die

Betreuung der lokalen Ferienhaus Vermieter. Nach dieser Auswertung

werden die 10 besten Destinationen durch eine Fach-Jury beurteilt.



Der Gewinner



Mit der simplen und benutzerfreundlich gestalteten Webseite hat

Heidiland Tourismus AG im Usability Check gepunktet und wurde mit der

höchsten Jury Wertung belohnt. Die beachtliche Umsatzentwicklung bei

Ferienwohnungs-Buchungen führte Heidiland Tourismus schliesslich zum

Sieg und zeigt klar, dass sich der Einsatz für ein herausragendes

Ferienwohnungs-Angebot für die Destination auszahlt.



2. Platz



Engadin St. Moritz punktet vor allem bei der

Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website und der Buchungsmaske und hat im

Usability Check die beste Punktzahl erreicht. Ebenfalls überzeugte

die Destination mit dem professionellen Umgang mit Kundenanfragen.

Engadin St. Moritz erreichte sehr knapp hinter Heidiland Tourismus AG

den 2. Platz.



3. Platz und Gewinner vom Sonderpreis



Dank einer soliden Leistung in den Kategorien Mystery Check,

Usability Check und Vermieterbetreuung sowie einer Topbewertung von

der Jury kann sich Savognin Bivio Albula AG souverän auf dem dritten

Platz platzieren. Auch konnten Sie den Sonderpreis zum Fokusthema

"Online-Marketing vom Ferienhausangebot" mit der Kampagne "Bring your

friends" absahnen.



Weitere Informationen und Bilder: http://bit.ly/SHHA2018



Kontakt:

Daniel Koller

Geschäftsführer e-domizil AG und Vorsitz der Jury, +41 76 441 70 97,

daniel.koller@e-domizil.ch