Bayer meldete sich am Donnerstag mit Neuigkeiten, die es in sich hatten. So wurde eine ganze Reihe von bedeutenden strategischen Umstrukturierungen bekannt gegeben. Konkret: So will sich Bayer von der Geschäftseinheit "Animal Health" trennen. Geplant ist auch der Verkauf einiger Marken aus dem Bereich "Consumer Health". Und auch ein 60%-iger Anteil an Currenta, einem deutschen Standortdienstleister, ist geplant. Und die Erlöse daraus? Diese sollen laut Bayer "teilweise in Kerngeschäfte reinvestiert ... (Peter Niedermeyer)

