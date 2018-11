Die 100%ige BASF-Tochter Wintershall will in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAR) bei der Rohstoff-Förderung mit dabei sein. Konkret soll es um die sogenannte Ghasha-Konzession gehen, an der sich Wintershall mit 10% beteiligen wird, so BASF. Es geht demnach um die - Zitat: "Sauergas- und Kondensatfelder Hail, Ghasha, Dalma und weitere wie Nasr, SARB und Mubarraz befinden sich in der Al Dhafra Region vor der Küste des Golfemirats". Der entsprechende Vertrag sei bereits unterschrieben, so ... (Peter Niedermeyer)

