Apples Erfolgsstory ist noch nicht zu Ende, Facebook hat den Zenit überschritten und Google-Mutter Alphabet bleibt im Trend. Technologieaktien nach dem Absturz: Wie geht es weiter?

Technologieaktien - Fünf Gründe gegen eine Baisse bei Apple und Co.

Fast 1,6 Billionen Dollar haben die Aktien der US-Technologiebörse Nasdaq binnen sechs Wochen verloren. Das war der größte Wertverlust seit dem Jahreswechsel 2015/16, als die Notenbank Fed erstmals die Zinsen erhöhte. Jetzt regiert die Angst, der große Börsentrend, der von den Technologiewerten Apple, Amazon, Facebook und Alphabet getragen wird, könnte nach riesigen Kursgewinnen abrupt zu Ende gehen.

So geschehen im Jahr 2000, als die Techaktien nach langer Hausse drei Viertel ihres Werts verloren. Doch zu damals gibt es Unterschiede:

- 2000 kam es zu einem Konjunktureinbruch, von dem sich die Industrienationen nur mühsam erholten. Auch jetzt verliert die Wirtschaft an Dynamik, die Prognosen für das globale Wachstum aber liegen noch bei gut drei Prozent.

- Vor der Baisse 2000 kam es zu einem Zinsanstieg. Die Renditen zehnjähriger US-Bonds kletterten von 4,4 Prozent auf 6,4 Prozent. Derzeit pendeln die US-Renditen um 3,0 Prozent. Zudem gibt es Anzeichen, dass die Zinsen wegen der etwas schwächeren Konjunktur vorerst kaum noch steigen werden.

- Von 2000 bis 2002 schrumpften die Gewinne der Nasdaq-Unternehmen um ein Drittel. 2018 hingegen werden die Techunternehmen Rekorde einfahren. Für 2019 liegen selbst vorsichtige Prognosen bei zehn Prozent plus.

- 2000 wurden Techaktien mit mehr als dem 80-fachen Nettogewinn gehandelt. Aktuell stehen sie beim 18-Fachen, nicht weit über dem langjährigen Mittel von 15.

- Die Anlegerstimmung im Jahr 2000 war extrem optimistisch. Heute liegen die Aktionärszahlen trotz Hausse unter dem Stand von 2000 - und die Angst vor einem Crash ist weit verbreitet.

Risiken gibt es: Nach zehn Jahren Hausse und 540 Prozent Plus im Nasdaq-Index sind Technologieaktien anfällig für Rückschläge. Umso wichtiger ist es für Anleger, zu prüfen, ob die langfristige Erfolgsgeschichte noch stimmt. Auf den folgenden Seiten analysieren wir Chancen und Risiken der vier wichtigsten US-Techwerte mit in Summe 2,3 Billionen Euro Börsenwert.

Aktientipp 2: Amazon - Bei 1200 Euro auf die Lauer legen

Der weltweite Markt für Cloud Computing, für Software und Datendienste via Internet, wird nach Prognose des amerikanischen Beratungsunternehmen Gartner im nächsten Jahr um 17 Prozent zulegen. Besonders zugute kommt dieses Wachstum dem Internetkonzern Amazon, der hier mit einem Anteil von 32 Prozent Weltmarktführer ist und mit seiner Cloud-Sparte mehr als die Hälfte seiner Gewinne einfährt. Dass Amazon noch stärker als der Markt wächst (im dritten Quartal 2018 um 46 Prozent), zeigt die Ausnahmestellung der Amerikaner.

Große Zuwachsraten gibt es auch im Basisgeschäft, dem Onlinehandel. In den USA, dem wichtigsten Markt für E-Commerce, hat Amazon seinen Marktanteil binnen zwei Jahren von 40 auf 50 Prozent ausgebaut. Erst zwölf Prozent des gesamten US-Einzelhandels werden übers Internet abgewickelt. So schnell wird Amazon also nicht an Grenzen stoßen. Neue Geschäftsfelder kommen dazu: von Onlineapotheke über Bezahldienst bis zum Vergleichsportal für Versicherungen. Jede neue Sparte profitiert davon, dass sie auf den umfangreichen Schatz an Kundendaten und die Logistik des Amazon-Imperiums zurückgreifen kann. Mit 23 Milliarden Dollar pro Jahr gibt weltweit kein Unternehmen so viel für die Entwicklung neuer Geschäftsideen aus.

Zweimal in den vergangenen fünf Jahren kam es bei Amazon-Aktien zu einer größeren Korrektur. Dabei verloren die Notierungen jeweils ein Drittel ihres Werts. Ein solches Szenario würde gut zur aktuellen Schwäche passen. Spätestens um 1200 Euro wären Amazon-Aktien dann wieder ein Kauf.

Aktientipp 3: Apple - Wann Buffett wieder kaufen könnte

Obwohl Apple mit einem Börsenwert von umgerechnet 734 Milliarden Euro die wertvollste Aktie der Welt ist, wird kaum eines der großen Hightechunternehmen von einer solchen Skepsis begleitet. Dreh- und Angelpunkt ist die Angst, dass Apple jenseits seines Kernprodukts iPhone kein nachhaltiges Wachstum mehr zustande bringt. Wenn dann auch noch, wie jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft, Befürchtungen über schwächere iPhone-Verkäufe aufkommen, gerät die Aktie besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...