Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bußgelder in Millionenhöhe sind keine Seltenheit. Das Bundeskartellamt berichtet beispielsweise über viermal so hohe Strafen im Vergleich zum Vorjahr 2017. Und auch die im Mai eingeführte DSGVO brachte eine enorme Welle von Abmahnungen ins Rollen. Das wohl höchste und bekannteste Bußgeld in diesem Jahr scheint bisher der VW-Konzern mit seinem Diesel-Skandal kassiert zu haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...