Falk Senger, Geschäftsführer der Messe München, strahlt ob der Rekordergebnisse: "Mit 8 Prozent mehr Aussteller, 10 Prozent höherem Besucherwachstum und einer Flächenvergrößerung von über 20 Prozent ist die electronica der wichtigste Treffpunkt der Elektronikbranche. Uns freut besonders, dass Aussteller und Besucher von einer weiter zunehmenden Bedeutung der electronica ausgehen." Neben Deutschland zählten China, Taiwan, die USA und Großbritannien zu den ausstellerstärksten Ländern (in dieser Reihenfolge). Immerhin reflektierten die Aussteller die hohe Innovationskraft ihrer Branche im relevanten Kontext aller Komponenten, Systeme, Anwendungen und Technologien der Elektronik. Die Ausstellungsschwerpunkte reichten von der Leiterplatte über Halbleiter, Sensoren, Verbindungstechnik, Displays bis hin zu komplexen elektronischen Systemen und Electronic Manufacturing Services.

80.000 Fachbesucher aus über 80 Ländern kamen nach München. Gerechnet worden war mit etwa 93.000 Besuchern, da dieses Jahr 17 Hallen als Ausstellungsfläche belegt wurden. Die Zufriedenheit unter den Besuchern erreichte erneut einen Spitzenwert, wie die Umfrage zeigt: 99 Prozent bewerteten die Veranstaltung mit ausgezeichnet bis gut. Zu den Top-Besucherländern zählten neben Deutschland - in dieser Reihenfolge - Italien, Österreich, Großbritannien und Nordirland, Frankreich, Schweiz, USA, Russische Föderation, China und Polen.

Highlight Künstliche Intelligenz

Im Hinblick auf den wachsenden Einfluss von Künstlicher Intelligenz im alltäglichen Leben hebt Kurt Sievers, President NXP & CEO NXP Semiconductors Germany, das diesjährige electronica-Motto "Connecting everything - smart, safe & secure" hervor: "Zum einen benötigt Künstliche Intelligenz eine funktionierende Infrastruktur für die Kommunikation. Auf der anderen Seite werden sich Verbraucher nur auf Künstliche Intelligenz einlassen, wenn sie an das Thema mit dem Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens herangehen können."

Der erste Messetag wartete mit der Eröffnungsrede und dem CEO-Roundtable auf, die beide Künstliche Intelligenz zum Thema hatten. In seiner Eröffnungsrede am ersten Messetag, stellte der US-Ökonom Jeremy Rifkin klare Forderungen an den Umgang mit Künstlicher Intelligenz: "Wir müssen verstehen, wofür man KI nutzen kann und wofür nicht. Big Data spielt eine große Rolle bei der Kommunikation, in der Energie und im Transport. In diesen Bereichen macht KI Sinn, um effizienter zu werden und Kosten zu senken."

Am ersten Messetag diskutierten namhafte Branchenvertreter über die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für die Elektronik. Zu den Teilnehmern der Talkrunde zählten Jean-Marc Chery (STMicroelectronics), Dean Ding (Alibaba), Alexander Kocher (Elektrobit), Reinhard Ploss (Infineon), Walden Rhines (Mentor Graphics) sowie Kurt Sievers (NXP). Im Rahmen des CEO-Roundtable betonte Reinhard Ploss die Notwendigkeit einer nachhaltigen ...

